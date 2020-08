Rio Grande do Sul tem 10 novos óbitos devido ao coronavírus

Novo boletim divulgado neste domingo (30) pela secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul sobre os casos de Covid-19 no Estado indicaram 69 novos registros no Estado, alcançando agora 124.482 infectados. Com 10 novos óbitos, 3.395 gaúchos já morreram devido a complicações geradas pelo coronavírus.

O número de recuperados soma agora 112.452 mil, o que equivale a 90% dos casos confirmados de contaminação. De acordo com os dados da secretaria da Saúde, o índice de mortalidade no Rio Grande do Sul é de 2,7%, com 29,8 óbitos para 100 mil habitantes.

Estão em acompanhamento 8.935 pacientes, e até agora 12.622 pessoas já precisaram de hospitalização devido a Síndrome Respiratória Aguda (SRAG), o que significa 10% de todos os casos.