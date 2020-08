Rio Grande do Sul tem mais 50 mortes por Covid-19 e ultrapassa 120 mil casos

Foram confirmados mais 50 óbitos associados ao coronavírus no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (28). Segundo o balanço de atualização diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), as vítimas tinham entre 21 e 95 anos e eram residentes de 26 municípios gaúchos. O total de mortes pela Covid-19 no Estado é de 3.323.