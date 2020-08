Rio Grande do Sul soma 3.161 mortes e passa de 112 mil casos da Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (25) mais 59 óbitos associados ao novo coronavírus. Foram mortes ocorridas entre os dias 9 e 24 de agosto, em 30 municípios gaúchos - a maior parte de Porto Alegre, com 16 mortes, e Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo e Pelotas, com três mortes cada. As vítimas tinham entre 41 e 95 anos. São 3.161 mortes ao todo no Rio Grande do Sul.

O balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES) também contabilizou 2.982 novos casos da Covid-19. Assim, o total de infectados pelo vírus no Estado chega a 112.763.

O número de pacientes que já se recuperaram da doença é de 102.928. Isso representa 91% dos casos, segundo a SES. São 484 dos 497 municípios do Estado com registros do coronavírus.