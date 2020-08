Ministério da Saúde registra 565 novas mortes por Covid-19 em 24h, total vai a 115.309

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Brasil registrou 565 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 115.309, segundo dados divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde.

Com 17.078 novos registros da doença, o número total de confirmações de Covid-19 no País chegou a 3.622.861. Desses, 2.778.709 (76,7%) correspondem aos que se recuperaram da infecção e 728.843 (20,1%) estão ainda em acompanhamento.

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há cerca de 2.889 mortes em investigação.

O Rio Grande do Sul teve mais 40 mortes por Covid-19 nas últimas 24h O estado de São Paulo tem um total de 756.480 casos confirmados da doença e 28.505 óbitos. A Bahia tem 237.208 registros da Covid-19 e 4.981 mortes. O Rio de Janeiro registra 211.360 casos de Covid-19 e 15.392 mortes., somando quase 110 mil casos confirmados.

Agência Estado