RS supera 3 mil mortes por Covid-19 e se aproxima dos 110 mil casos do novo coronavírus

O Rio Grande do Sul superou no fim de semana a marca de mais de 3 mil mortes por Covid-19. Pelos dados da Secretaria Estadual da Saúde, e agora se aproxima de 110 mil casos confirmados da doença após cinco meses de pandemia do novo coronavírus.

Os números deste domingo (23) chegaram a 109,8 mil infectados e 3.062 mortes. As pessoas consideradas recuperados da doença somaram 99.822, ou 91% dos registros. Foram 16 novos óbitos neste domingo (23), somando 69 no fim de semana, com os 53 óbitos de sábado (22).

Foram ainda 5,5 mil novos casos nos últimos dois dias. Os óbitos desse domingo foram notificados de 15 a 22 de agosto. Entre os casos está de um bebê de um ano e dois meses, de Pelotas. Foi o segundo óbito mais jovem até agora no Estado. Um bebê prematuro, de Bento Gonçalves, foi a vítima mais jovem. Também teve um caso de uma menina de três anos em Canoas, cuja vida foi perdida para a Covid-19.

A taxa geral de ocupação de UTIs ficou em 77%, com 1,9 mil vagas das 2,5 mil existentes. São 720 com Covid-19 e 210 com suspeitos do novo coronavírus ou casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Porto Alegre tem quase 20 mil casos e 588 óbitos - dados até o começo da noite deste domingo. O número é quase o dobro do captado pelo painel estadual, que segue os registros do Ministério da Saúde. Além disso, eram 311 casos de Covid-19 internados em UTIs. O número teve um leve crescimento frente à sexta-feira, que registrou 308 internados. Mas segue em menor nível que o das últimas semanas.

O secretário da Saúde da Capital, Pablo Stürmer, avalia que o panorama não se alterou em relação à estabilização de casos apontada durante a semana passada. Nesta semana, o comitê do novo coronavírus vai analisar eventuais impactos das recentes flexibilizações para traçar se poderá ocorrer a ampliação do funcionamento das atividades econômicas para mais dias e horários e em que ritmo será feita.

O Brasil registrou 494 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 114.744, segundo dados divulgados neste domingo pelo Ministério da Saúde.

Com 23.421 novos registros da doença em dois dias, o número total de confirmações da doença chegou a 3.605.783. Desses, 2.739.035 (78,5%) correspondem aos que se recuperaram e 752.004 (21,5%) estão ainda em acompanhamento, segundo a pasta.