Após cinco meses de pandemia, RS supera 3 mil mortes por Covid-19

pandemia completa cinco meses da adoção das primeiras medidas restritivas eram 104,3 mil registros O Rio Grande do Sul superou a marca de 3 mil mortes pelo novo coronavírus. A, ocorrida na segunda quinzena de março em Porto Alegre e depois para as demais regiões. O Estado alcançou neste sábado (22) 3.046 óbitos e mais de 108,8 mil casos confirmados. Nessa sexta-feira (21),

Segundo a Secretaria estadual da Saúde, foram mais 53 óbitos entre os dias 28 de julho e 21 de agosto. Já pessoas que contraíram o vírus e se recuperaram somam 98.750, ou 91% dos casos computados até agora na pandemia.

Hoje são 483 localidades das 497 do Estado com casos.

A taxa geral de ocupação de UTIs é de 76,6%, com 1,9 mil vagas das 2,5 mil existentes. São 702 com Covid-19 e 216 com suspeitos do novo coronavírus ou casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

um bebê de um ano e dois meses morreu Neste sábado, a prefeitura de Pelotas informou queem consequência de complicações do novo coronavírus.

Porto Alegre tem quase 20 mil casos e 583 óbitos. Neste sábado, houve uma leve elevação de casos de Covid-19 internados em UTIs. São 312 doentes. O número cresceu frente a essa sexta-feira, que registrou 308 internados. Mas segue em menor nível que o das últimas semanas.