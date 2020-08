Bebê de um ano é vítima fatal mais nova de Covid-19 no Rio Grande do Sul

Um bebê de um ano e dois meses é a vítima fatal mais nova da pandemia do novo coronavírus até agora no Rio Grande do Sul. A criança é de Pelotas e estava internada no centro Covid existente no município da zona sul gaúcha e morreu na noite dessa sexta-feira (21), segundo nota no Facebook da prefeitura postada neste sábado (22).

A vítima era uma menina que não resistiu às complicações da doença e estava internada desde o dia 27 de julho. Foi o primeiro óbito infantil por Covid-19 em Pelotas. No total, o município já registrou 61 mortes em decorrência da doença e 1.796 casos confirmados desde o início da pandemia.

O óbito da menina ainda não aparece na estatística oficial do painel digital da Secretaria Estadual da Saúde de acompanhamento da pandemia. Até agora as mortes pelo novo coronavírus só haviam sido registradas na faixa de 15 a 19 anos, segundo o painel. Foram sete casos até agora na faixa.

Há ainda 359 casos confirmados com a doença até um ano, 1.568 entre um ano e quatro anos e 1.716 infectados de cinco a nove anos. Entre 10 e 19 anos, são 5,3 mil casos.

Crianças estão entre a população com menor incidência da doença. A possibilidade de retorno das atividades presenciais em escolas, suspendas desde março quando estourou a pandemia, vem gerando polêmica.

propôs o retorno pela Educação Infantil O governo Eduardo Leite, a partir de 31 de agosto. Os demais níveis voltariam de forma escalonada até começo de outubro.

Prefeitos e movimentos de mães são contrários . Prefeituras alegam falta de estrutura e preocupação com a operação do transporte e exigem que haja aval da saúde para isso. Já grupos com famílias e professores apontam que o retorno colocará em risco pessoas mais velhas, devido à circulação e porque as crianças são assintomáticas.