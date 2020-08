Com mais 68 óbitos, Rio Grande do Sul se aproxima de 3 mil mortes por Covid-19

Mais 68 óbitos relacionados ao novo coronavírus foram registrados no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (20). Segundo atualização do boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), as mortes ocorrem em 32 municípios gaúchos, a maior parte de Porto Alegre (11), Canoas (5), São Jerônimo (4) e Viamão (4). As vítimas tinham entre 32 e 92 anos. São 2.948 mortes ao todo por Covid-19 no Estado.