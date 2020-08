Rio Grande do Sul tem mais 55 óbitos e total de mortes por coronavírus passa de 2,7 mil

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (17) mais 55 óbitos relacionados ao novo coronavírus. O total de vítimas fatais da Covid-19 chega a 2.744 no Estado. As novas mortes confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) foram de vítimas entre 19 e 91 anos e de 26 municípios gaúchos, a maior parte de Porto Alegre (8), Canoas (6) e Caxias do Sul (5).

chegava à marca de 500 mortes por Covid Na capital gaúcha, que na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde confirmava 21 novos óbitos até o fim da tarde desta segunda-feira. Segundo a pasta, uma instabilidades no Sistema SIVEP, do Ministério da Saúde, durante o final de semana, fez com que o registro de óbitos pelos hospitais acumulasse. São 536 mortes pelo novo coronavírus em Porto Alegre ao todo.

O balanço diário da SES também incluiu 269 novos casos da doença nas últimas 24 horas. O total de infectados pelo vírus no Estado é de 98.007. Já o número de pacientes recuperados soma 87.895, representando 88% dos casos.