Ministerio da Saúde registra 1.060 mortes por covid-19 em 24h; total é de 106.523

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.060 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta sexta-feira (14), o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 106.523 - o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (166.317, 1.169 a mais do que ontem).