Porto Alegre chega a 500 mortes por coronavírus, maior número entre cidades do RS

Porto Alegre ultrapassou nesta quinta-feira (13) mais uma triste marca em meio à pandemia do novo coronavírus, chegando a 500 mortes por Covid-19. Foram 14 novos óbitos registrados pela Secretaria Municipal de Saúde até o fim da tarde, totalizando 507 vítimas fatais pelo vírus na capital gaúcha.

Porto Alegre é a cidade com o maior número de mortes em decorrência do vírus no Rio Grande do Sul, dado que vem em disparada desde o mês passado. Há pouco mais de um mês, no dia 2 de julho, a cidade confirmava o 100° óbito.

retomada das atividades econômicas O ritmo de alta ocorre em meio à. Nesta semana, o comércio foi liberado para reabrir as portas, assim como academias, bares, restaurantes e serviços, com dias e horários específicos de funcionamento.

As unidades de terapia intensiva (UTI) tinham ocupação de 89.69% no fim da tarde desta quinta-feira. Eram 384 pacientes entre suspeitos e confirmados de Covid-19 internados nos leitos de UTI da Capital.

A cidade também concentra o maior número de casos confirmados da doença. São 10.387 infectados ao todo. Desses, 153 foram contabilizados de quarta para quinta-feira. Atrás, aparecem Passo Fundo (4490 casos), Caxias do Sul (4064) e Novo Hamburgo (3352).