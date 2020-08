Rio Grande do Sul supera 2,5 mil mortes e 90 mil casos de coronavírus

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (12) mais 68 óbitos pelo novo coronavírus. O total de mortes em decorrência do vírus chega a 2.540 no Estado. As vítimas tinham entre 33 e 96 anos e eram residentes de 36 municípios gaúchos. Porto Alegre (21), Viamão (4), Novo Hamburgo (3) e Pelotas (3) concentraram os maiores números de mortes.