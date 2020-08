Atividades econômicas são liberadas em Porto Alegre em meio às duas semanas mais letais da pandemia

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, decidiu autorizar, a partir desta terça-feira (11), ada cidade em decreto publicado na noite de segunda-feira (10) no Diário Oficial do município. A decisão, que deve resultar em um contingente maior de pessoas circulando pela cidade, seja para trabalhar, seja para frequentar os pontos comerciais autorizados a funcionar, se dá em meio às duas semanas mais letais da pandemia do novo coronavírus na cidade.