Ocupação de UTIs em Porto Alegre chega a 91% nesta terça-feira

Enquanto na segunda-feira o percentual de lotação era de 90,3% O cenário de ocupação dos leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) em Porto Alegre teve uma piora nesta terça-feira (11) em relação ao dia anterior., nesta terça-feira chegou a 91,07%.

Ao todo, são 734 pacientes hospitalizados em leitos intensivos em Porto Alegre. Os hospitais da cidade contam com 342 pacientes internados com diagnóstico confirmado para Covid-19 em UTIs – na segunda-feira eram 331. Além disso, outras 28 pessoas com suspeita de contaminação também estavam em leitos intensivos.

No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), instituição com maior capacidade instalada para tratamento de pacientes graves, 148 das 162 vagas estão ocupadas (92,5%).

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cinco pacientes com o novo coronavírus também aguardavam em setores de emergência por uma vaga em UTI. A Capital conta com 823 leitos operacionais em unidades intensivas.

No Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação de UTIS é de 77,3% - 1.891 leitos ocupados do total de 2.447 existentes, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS). Destes, 719 estão com pacientes com Covid-19, além de outros 232 receberem pessoas com suspeita da doença ou outra Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A Região do Estado com a situação mais crítica é a Metropolitana de Porto Alegre, onde a ocupação das UTIs chega a 82,4% - 1.074 leitos ocupados dos 1.394 disponíveis. No Sistema Único de Saúde SUS), a ocupação chega a 84%, enquanto na rede privada, é de 78,6%.

Nas chamadas Regiões Covid – subdivisões regionais criadas pela SES-RS – a pior situação é a de Capão da Canoa, no Litoral Norte, com 91,5% de ocupação dos leitos intensivos (43 dos 47 leitos ocupados.