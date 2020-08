Com 57 novos óbitos, Rio Grande do Sul tem mais de 2,4 mil vítimas de Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Rio Grande do Sul registrou mais 57 óbitos por conta do novo coronavírus nesta segunda-feira (10), segundo o boletim diário da Secretaria Estadual da Saúde (SES). A atualização eleva para 2.417 o total de vítimas fatais pela Covid-19 no Estado.

Também foram registrados outros 98 novos casos positivos da doença. Assim, o número de infectados soma 84.034. São 472 municípios gaúchos com contaminações pelo vírus.

Já o número de pacientes que estão recuperados do coronavírus no Estado é de 74.638. O total representa 89% dos casos.

Em Porto Alegre, cidade que lidera em número de mortes pela doença no Rio Grande do Sul, a Secretaria Municipal da Saúde confirmava 21 novos óbitos até o fim da tarde desta segunda-feira. Assim, chega a 451 o total de vítimas em decorrência do vírus.