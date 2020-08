RS atinge 2.346 mortes por Covid-19 e mais de 83 mil casos confirmados da doença

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul informou no final da tarde deste sábado (8) mais 64 óbitos por coronavírus no Estado entre os dias 22 de julho e 8 de agosto. Com isso, já são 2.346 mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Na tarde deste sábado, o Brasil superou a triste marca de 100 mil mortes pela Covid-19 , com mais de 3 milhões de casos da doença em todo o País.