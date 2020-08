Em meio à flexibilização, RS encosta em 2,3 mil mortes e bate 79 mil casos de Covid

Em meio a medidas de flexibilização e reabertura de diversos setores da economia, o Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (7) mais 51 óbitos relacionados ao novo coronavírus. As novas vítimas confirmadas pela Secretaria Estadual Estadual da Saúde tinham entre 26 e 99 anos. Com a atualização, o número de mortes por Covid-19 no Estado chega a 2.282.