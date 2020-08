Rio Grande do Sul passa de 2,3 mil mortes e de 78 mil casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou outra marca alta em meio à pandemia do novo coronavírus. Foram 68 novos óbitos confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta quinta-feira (6), de mortes ocorridas desde o dia 10 de julho. As vítimas tinham entre 34 e 97 anos. Ao todo, são 2.231 mortes associadas ao vírus no Estado.