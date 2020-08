Incidência do coronavírus mais que dobra no RS pelo segundo mês consecutivo

os casos confirmados da doença não param de crescer subiu 117,8% em um mês - de 297,1 casos a cada 100 mil habitantes na primeira semana de julho para 647,1 na primeira semana de agosto. Os dados apurados entre junho e julho já haviam apontado alta de 164% no indicador Apesar de uma aparente estabilização da demanda de doentes com Covid-19 nas UTIs gaúchas, em patamar ainda alto,. A taxa de incidência do vírus no Rio Grande do Sul- de 297,1 casos a cada 100 mil habitantes na primeira semana de julho para 647,1 na primeira semana de agosto. Os dados apurados entre junho e julho

Jornal do Comércio para comparações semanais, a ocorrência do vírus a cada 100 mil habitantes subiu 47,7% em 15 dias no Estado Segundo os dados do Ministério da Saúde monitorados pelopara comparações semanais, a ocorrência do vírus a cada 100 mil habitantes(de 438,1 para 647,1), mantendo o ritmo de alta observado desde julho. Mesmo com este salto, o Rio Grande do Sul tem a segunda menor taxa de incidência do País, ficando atrás somente de Minas Gerais (641,2).

No topo da lista de comparação nacional aparecem os estados de Roraima (5479,7), Amapá (4374,8), Distrito Federal (3778,2), Sergipe (2656,7) e Amazonas (2491,7) com o maior número de casos para 100 mil habitantes.

ultrapassado esta semana a marca de 2 mil óbitos O RS mantém uma das menores taxas também na análise que compara o número de mortes a cada 100 mil habitantes - ainda que tenha. Neste recorte, a taxa gaúcha é de 18,4. Há um mês, estava em 7,0%, alta de 162,8%.

Novamente, estados do Norte e Nordeste lideram com a maiores mortalidades no País, junto com o Rio de Janeiro. Compare as taxas abaixo: