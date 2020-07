RS supera mais uma vez número de mortes por Covid-19 em balanço diário e total passa de 1,8 mil

terceiro dia consecutivo Pelo, o Rio Grande do Sul superou o número de mortes registrados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) em um só dia. Nesta quinta-feira, a pasta confirmou mais 75 óbitos pela Covid-19 no Estado, ocorridos entre os dias 10 e 30 de julho. As vítimas tinham entre 34 e 94 anos. São 1.837 no total.

Também nesta quinta, o Rio Grande do Sul registrou 2.041 novos casos do novo coronavírus. O total de infectados no Estado soma 66.473, com registros em 466 dos 497 municípios gaúchos. O número de pacientes recuperados passou para 56.566, representando 85% dos casos.

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde confirmava 335 mortes até o fim da tarde desta quinta-feira. Foram 10 novos óbitos confirmados ao longo do dia. A Capital concentra o maior número de vítimas fatais pelo vírus no Rio Grande do Sul.