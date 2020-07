HCPA quer comprar R$ 4,3 milhões em materiais de micro e pequenas empresas

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) vai abrir licitações de compras exclusivas para micro e pequenas empresas (MPEs) em um valor total de 4,3 milhões. A iniciativa conta com parceria do Sebrae e pretende adquirir ferramentas, embalagens, talheres, uniformes, material de expediente, papéis, produtos de higiene e limpeza para áreas não assistenciais.

Os primeiros editais serão publicados na primeira quinzena de agosto. A coordenadora de suprimentos do HCPA, Simone Mahmud, diz que o hospital encara a ação como oportunidade de ampliar a contribuição também para a saúde da economia local. "O Clínicas é um grande comparador e entende que intensificar as aquisições com empresas de menor porte auxilia na sustentabilidade delas”, afirmou.

A gestora do projeto no Sebrae RS, Kamille These, conta que a entidade auxiliou no mapeamento do potencial de compras do hospital e que vai atuar na divulgação da oportunidade junto aos pequenos negócios.

As micro e pequenas empresas representam 54% dos fornecimentos do HCPA, sendo que deste percentual 30% são empresas gaúchas.