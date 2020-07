Rio Grande do Sul tem 69 novas mortes por Covid-19 em novo recorde diário

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou nesta terça-feira (28) mais 69 óbitos pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul, o maior número até agora divulgado no balanço diário. As vítimas tinham entre 23 e 97 anos. São 68 mortes ocorridas do dia 15 de julho até hoje, e mais uma do dia 27 de junho. Assim, o total de vítimas fatais de Covid-19 chega a 1.699.