Isolamento social em Porto Alegre alcança meta da prefeitura no domingo

Após altas e baixas nos últimos dias , o índice de isolamento subiu em Porto Alegre neste fim de semana e bateu a meta estabelecida pela prefeitura. A capital gaúcha passou dos 49,8% no sábado (25) para 55,1% no domingo (26), ultrapassando os 55% desejados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) como mínimo necessário para conter a disseminação da Covid-19 e reduzir a pressão da pandemia no sistema de saúde.

adesão caiu Nessa semana, entre segunda e sexta-feira (25), o índice manteve uma média de 41,6%. A maior porcentagem atingida foi em 22 de março, aos 71,3%. Desde então, ae supera a meta da prefeitura geralmente aos fins de semana.

Segundo dados do município, a capital gaúcha concentra 7.652 casos confirmados do novo coronavírus e 273 óbitos consequentes da doença. Até esta segunda-feira (27) Porto Alegre ainda é a cidade com os maiores números no Rio Grande do Sul, seguida por Passo Fundo e Caxias do Sul.