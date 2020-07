UFPel realiza sexta rodada de pesquisa sobre Covid-19 no RS neste fim de semana

A partir deste sábado até segunda-feira (27), acontece a sexta rodada da pesquisa encomendada pelo governo do Estado junto à Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que tem como objetivo estimar o número de gaúchos que já contraíram o vírus. Ao longo de três dias, serão feitos 4,5 mil testes rápidos para Covid-19 nas cidades de Pelotas, Uruguaiana, Santa Maria, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul. Os pesquisadores estimam visitar 500 domicílios em cada uma das nove cidades neste fim de semana.

53 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul Os últimos dados do levantamento, divulgados no início do mês, revelaram que aproximadamente. O número corresponde a 0,47% da população do Estado. Com o crescente número de casos ao longo de julho, a expectativa do Comitê de Dados é que a nova etapa da pesquisa auxilie nos próximos passos do governo em relação a disseminação do vírus.

A escolha dos moradores de cada cidade que passarão pela testagem acontece por meio de sorteio aleatório, com base em dados censitários fornecidos pelo IBGE. Para realizar o exame, é colhida uma gota de sangue do dedo do participante, e o resultado é concluído em aproximadamente 15 minutos. No cronograma da pesquisa, estão previstas mais duas etapas, sendo uma de 22 a 24 de agosto e a outra a partir de 26 de setembro. O levantamento conta com o apoio das secretarias de saúde e dos órgãos de segurança dos municípios, e envolve 12 universidades públicas e privadas. Os resultados da sexta rodada de testes rápidos devem ser divulgados 48 horas após o encerramento da coleta de dados.