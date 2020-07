Isolamento social cai para 40,7% em Porto Alegre na quinta-feira

A quinta-feira (23) voltou a registrar queda no isolamento social em Porto Alegre, que ficou em 40,7%, após atingir 41,3% na quarta-feira . A meta da Prefeitura, lançada no dia 3 de julho no Desafio Porto Alegre, é 55% de isolamento social, considerado o mínimo necessário para frear a velocidade de disseminação do vírus e reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde.

Segundo o histórico do índice de isolamento social, a taxa tem se mantido na faixa de 40% a 50% ao longo do mês de julho, ficando abaixo em duas ocasiões: no dia 7, quando foi de 39,9%, e em 17, ficando em 39,5%.

Já os dias que superaram a meta de 55% estabelecida no Desafio ocorreram aos domingos, nos dias 5 e 12, com 61,6% e 60,1%, respectivamente. No domingo passado (19), que foi marcado por sol e calor, o isolamento ficou em 53,6% em Porto Alegre , com registro de movimento em parques da cidade.

Índice de isolamento social

O relógio virtual com o índice de isolamento social medido no dia anterior é atualizado a cada 24 horas e está hospedado na nova plataforma de transparência dos dados sobre o novo coronavírus em Porto Alegre.

O índice InLoco de adesão ao isolamento social na Capital é um dos indicadores monitorados pela prefeitura, em parceria com a empresa InLoco, detentora exclusiva de tecnologia de geolocalização.

Com base nesses dados, é possível ampliar a assertividade da tomada de decisões do poder público no controle da pandemia. Os indicadores, medidos pela movimentação dos usuários de celulares, são exclusivamente estatísticos, projetando, em uma plataforma on-line, os percentuais de deslocamento de cerca de 540 telefones móveis, dentro de todas as regiões da cidade.