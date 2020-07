RS passa de 1,1 mil mortes por coronavírus e tem mais de 43 mil casos confirmados

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Rio Grande do Sul passou nesta quarta-feira (15) da marca de 1,1 mil mortes pelo novo coronavírus. São 1.102 vítimas da doença no total. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, foram 41 novos óbitos incluídos. As vítimas tinham entre 33 e 98 anos.

A pasta também atualizou o número de casos confirmados, que agora somam 43.029. Foram 1.321 novos casos nas últimas 24 horas. Já o total de recuperados chega a 35.388, ou 84% dos casos.

que vai ampliar a testagem para pessoas Em Porto Alegre, cidade em que o número de mortes cresce de maneira rápida desde o começo de julho, já são 185 vítimas fatais confirmadas pela secretaria de Saúde do município. Nesta quarta, a prefeitura anunciouque não tiveram sintomas da contaminação pelo vírus.