RS se aproxima das mil mortes por Covid-19 e tem 40 mil casos confirmados

O Rio Grande do Sul registrou, até este domingo (12), 966 mortes por coronavírus e 40.001 casos confirmados da doença. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais 19 óbitos, ocorridos entre dos dias 09/07 e 12/07.

O Rio Grande do Sul tem 40.001 casos confirmados de coronavírus e 32.815 doentes recuperados. Há casos de Covid-19 em 432 municípios gaúchos.

Além dos dados informados pela SES, a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre confirmou mais quatro mortes desde a noite de sábado (11), chegando a 161 mortes pela doença na Capital. Os óbitos são de um idoso de 82 anos que estava na UTI do Hospital Conceição e era hipertenso e cardiopata; paciente de 64 anos que estava internado no Hospital de Clínicas e tinha histórico de diabetes e hipertensão; homem 53 anos que foi atendido em uma UPA, transferido para UTI do Hospital de Clínicas e era hipertenso e uma mulher de 57 anos internada para cirurgia oncológica no Hospital de Clínicas.