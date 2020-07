Rio Grande do Sul soma 948 mortes por coronavírus e mais de 39 mil casos confirmados

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou neste sábado (11) mais 24 óbitos pelo novo coronavírus, ocorridos entre os dias 05 e 11 deste mês, chegando a 948 mortes. Na sexta-feira (10), foram confirmadas 49 novos óbitos pela doença, um recorde diário.

O total de casos de Covid-19 confirmados no Rio Grande do Sul é de 39.328 e o número de recuperados está em 32.342.

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais quatro mortes por Covid-19 neste sábado, totalizando 157 óbitos pela doença na cidade. As mortes foram de uma mulher de 87 anos, internada no hospital São Lucas, paciente com insuficiência cardíaca e hipertensão; homem de 63 anos que também estava internado no São Lucas e tinha hipertensão, obesidade e diabetes e um homem de 58 anos que estava internado na UTI do Hospital Conceição e era paciente com insuficiência cardíaca e histórico de câncer gástrico. Também foi confirmada a morte de uma mulher de 71 anos, residente de Porto Alegre mas que estava internada na UTI do hospital de Viamão. Ela tinha hipertensão e cardiopatia.