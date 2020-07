Em Bento Gonçalves, 88% das pessoas que tiveram Covid-19 estão curadas

Pelo menos 1.404 pessoas que tiveram sintomas de Covid-19 em Bento Gonçalves estão curadas. Isso representa 88% dos casos, afirma a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde do município. Os dados têm como base o Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).

Ainda continuam em monitoramento 8,5% dos casos. Ocorreram 42 mortes associadas à doença, o que resultou numa taxa global de mortalidade de 2,6% na cidade. A maior parte das mortes foi entre indivíduos na faixa etária de 60 anos ou mais, resultando numa taxa de letalidade de 13,7% neste grupo.

O maior número de notificações foi realizada na semana de 22 a 28 de junho – 296 casos. O aumento neste período, de acordo com a Prefeitura, foi em função do surto de coronavírus ocorrido em um frigorífico, no qual trabalham pessoas residentes em Bento Gonçalves.

O levantamento aponta que, do total de infectados em Bento Gonçalves, 47,7% são homens e 52,3% mulheres. A distribuição etária dos casos mostra que a maior proporção de infectados está na faixa etária de 20 a 39 anos (50,1%) e de 40 a 59 anos (31,4%), respectivamente.

Dos casos confirmados, em 46,5% (759) a infecção foi diagnosticada através do exame laboratorial chamado PCR, e o restante por meio de testes rápidos. Entre os infectados, 61,8% (1.008) estava com quadro de síndrome gripal, por ocasião do diagnóstico, e 14,1% com síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Em 24,1 dos casos não havia sintomas gripais conhecidos.