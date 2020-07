Distanciamento Controlado: Vale do Rio Pardo vai enviar recurso ao governo do RS

bandeira vermelha. A decisão foi tomada nesta manhã de sábado (11), em videoconferência com representantes das prefeituras que abrangem a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp). Eles debateram as ações coletivas a serem adotadas a partir da nova classificação do Estado para o modelo de distanciamento controlado, que determinou bandeira vermelha para a Região 28. Os municípios do Vale do Rio Pardo vão enviar ao governo do Estado um recurso regional com as referências técnicas a respeito dos índices a serem analisados pelo Estado para ajudar toda a região a sair da. A decisão foi tomada nesta manhã de sábado (11), em videoconferência com representantes das prefeituras que abrangem a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp). Eles debateram as ações coletivas a serem adotadas a partir da nova classificação do Estado para o modelo de distanciamento controlado, que determinou bandeira vermelha para a Região 28.

“É a primeira vez que estamos nos deparando com essa situação da bandeira vermelha. Por isso, queremos verificar as possibilidades do recurso com uma argumentação fundamentada”, afirma o prefeito de Candelária e presidente da Amvarp, Paulo Butzge.

Ao longo do dia, a equipe da Amvarp, com o apoio técnico do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), irá elaborar o recurso, que deve ser encaminhado ao governo até às 6 horas da manhã de domingo (12). Conforme a diretora executiva do Cisvale, enfermeira Lea Vargas, serão revisados os números de pacientes ativos e recuperados, bem como quais deles são a partir de testes rápidos e quais são por PCR.

“É necessário verificarmos internamente se essa atualização do sistema compreende somente os positivados levados em consideração pelo Estado”, ressaltou Lea. “A maioria dos pacientes internados são de outras regiões, o que também é algo que deve ser analisado, pois é um indicador que piorou e esse cálculo reflete na nossa região”, complementa Jaqueline Thier Müller, que trabalha na 13ª Coordenadoria Regional de Saúde.

O prefeito de Pantano Grande e presidente do Cisvale, Cassio Nunes Soares, também comentou a ação coletiva. “Queremos apresentar os indicadores das informações que o Cisvale vem levantando, pensando em toda a estruturação que cada município construiu com as ações de enfrentamento à Covid-19, elementos importantíssimos para o recurso”, diz.

Para o médico infectologista Marcelo Carneiro, que atua junto ao Cisvale, o acompanhamento da evolução da Covid-19 na região vem desde abril, de maneira que há um controle sobre a doença. “Precisamos deixar claro ao Estado o fato de atendermos pacientes internados da nossa região, ao mesmo tempo que absorvemos também os pacientes da macrorregião, sem deixar o nosso sistema de saúde entrar em colapso. Ou seja, estamos bem organizados ao ponto de gerar uma capacidade de atendimento onde não há fila de espera, leitos no corredor e outros pontos negativos”, disse.

Mesmo os municípios da Região 28 dentro da chamada regra 0-0 que não registraram internações ou óbitos nas últimas duas semanas – Gramado, Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Passo do Sobrado, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde e Vera Cruz - e que, portanto, poderão adotar protocolos previstos na bandeira laranja, confirmaram a participação na elaboração do recurso regional, enviando as ações que vem sendo feitas por eles junto à cada população. A Região 28 conta ainda em sua área de abrangência com Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Rio Pardo, Candelária e Pantano Grande.