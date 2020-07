Bancada gaúcha anuncia mais 127 respiradores para hospitais do RS

O secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Jorge Kormann, confirmou na noite desta sexta-feira (10) à bancada gaúcha a autorização de mais 127 respiradores, que beneficiarão aproximadamente 15 hospitais no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito durante audiência com o coordenador da bancada gaúcha, deputado federal Giovani Cherini (PL-RS), o deputado federal Ronaldo Santini (PTB-RS) e a e Secretaria Extraordinária de Relações Federativas, Ana Amélia Lemos.