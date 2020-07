Rio Grande do Sul tem recorde diário de mortes por Covid-19 pelo segundo dia seguido

Um dia após, o Rio Grande do Sul voltou a superar a triste marca nesta sexta-feira (10). A Secretaria Estadual da Saúde (SES) registrou 49 novos óbitos pela doença. Ontem, eram 45. O total já chega a 920 mortes no Estado. As novas vítimas incluídas pela pasta tinham entre 38 e 95 anos.