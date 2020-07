Número de mortes por Covid-19 cresce 30% em sete dias; foram 180 óbitos a mais

O Rio Grande do Sul superou nesta segunda-feira (6) a marca de 33 mil casos de Covid-19. De acordo com a atualização diária da Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram 501 novos casos, totalizando 33.235. Também foram confirmados mais 32 óbitos de pessoas com o novo coronavírus. O número de vítimas pelo vírus soma 767 no Estado. Foram 180 mortes a mais em sete dias, um salto de 30%. Há uma semana, eram 587 óbitos pela doença.



Novas mortes por Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas:

Alegrete (mulher, 86 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 75 anos)

Bento Gonçalves (homem, 56 anos)

Bento Gonçalves (homem, 71 anos)

Caxias do Sul (homem, 93 anos)

Canoas (mulher, 56 anos)

Canoas (homem, 86 anos)

Crissiumal (homem, 57 anos)

Dois Irmãos (homem, 46 anos)

Esteio (homem, 81 anos)

Gravataí (homem, 40 anos)

Júlio de Castilhos (mulher, 71 anos)

Lagoão (homem, 70 anos)

Novo Hamburgo (homem, 29 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 82 anos)

Novo Hamburgo (homem, 68 anos)

Novo Hamburgo (homem, 74 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 81 anos)

Passo Fundo (mulher, 74 anos)

Rio Grande (homem, 81 anos)

Porto Alegre (homem, 91 anos)

Porto Alegre (mulher, 49 anos)

Porto Alegre (homem, 55 anos)

Porto Alegre (homem, 68 anos)

Porto Alegre (mulher, 81 anos)

Santa Vitória do Palmar (mulher, 56 anos)

Santo Ângelo (homem, 55 anos)

São Leopoldo (homem, 65 anos)

Sapiranga (homem, 63 anos)

Três Passos (homem, 83 anos)

Viamão (mulher, 59 anos)

Viamão (homem, 78 anos)

Menos de uma semana após computar a 100ª morte pelo novo coronavírus, no dia 2 de julho, Porto Alegre já registrava 123 óbitos pela doença até o fim da tarde desta segunda-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as vítimas mais recentes são uma mulher de 69 anos, internada no Hospital de Clínicas e em UTI desde 22/6, com histórico de doença cardiovascular e pneumopatia crônica; homem de 55 anos, sem comorbidades, internado no Hospital Porto Alegre desde 23/6; homem de 91 anos e histórico de imunodeficiência, internado em UTI no Hospital Conceição desde 3/7; mulher de 81 anos, internada no Hospital Vila Nova desde 24/06, com doença cardiovascular crônica; e homem de 83 anos, internado no Hospital São Lucas desde 19/6, com doença cardiovascular crônica, hipertensão e ex-tabagista.

A ocupação das UTIs de Porto Alegre está em 82,45%, com 718 leitos ocupados, como indica painel que monitora a situação das unidades intensivas na Capital. Até às 17h desta terça, havia 217 pacientes em leitos de UTI por Covid-19 na rede, entre confirmados (177) e suspeitos (40). O número supera o limite de 174 leitos previstos para a primeira fase do plano de contingência hospitalar.

Já o número estimado de recuperados no Rio Grande do Sul, conforme a SES, é de 26.893, ou 83% dos casos. A doença está presente em 418 municípios gaúchos.