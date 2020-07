Brasil receberá 10 toneladas de material de saúde doados pelos Emirados Árabes

O Brasil deve receber nesta segunda-feira (6) 10 toneladas de material de saúde doados pelos Emirados Árabes. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Defesa, a doação inclui produtos como máscaras, testes rápidos, luvas e roupas médicas.

Todos os insumos serão recebidos pela Defesa, que cuidará da logística e distribuição posterior pelo Ministério da Saúde. A ação faz parte da Operação Covid-19, coordenada pela pasta. O avião dos Emirados Árabes chegará na Base Aérea de Brasília às 6h desta segunda.

A soma de casos confirmados de Covid-19 chega a 1.579.837 no Brasil, conforme dados deste domingo (5). O total de mortos está em 64.383, com 18 novos óbitos registrados desde as 20h de ontem, segundo dados do levantamento realizado pelo consórcio formado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde.