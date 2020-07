Circo Partage pede ajuda pela internet após destruição causada por ciclone

O proprietário do Circo Partage, Márcio Lopes Peixoto, se diz esperançoso, mas não nega a tristeza ao olhar para o estrago que o Ciclone-bomba, que passou pelo Estado na madrugada de quarta-feira (01/07), deixou. Os fortes ventos que assolaram o Rio Grande do Sul derrubaram a lona e danificaram a estrutura de ferro, que não aguentou e foi abaixo. “Para piorar, enquanto a lona batia no chão, empurrada pelo vento, ia sendo rasgada por equipamentos (como trapézios) que estavam dentro do picadeiro”, comenta Peixoto. Ele e outras 42 pessoas (sendo 11 crianças) estão agora dependendo de ajuda para reerguer a estrutura de trabalho.

“Já estávamos há três meses sobrevivendo de doações e de baixa arrecadação de bilheteria, pois apesar de termos conseguido autorização para realizar apresentações no modelo de drive-in, o volume de público caiu”, comenta Peixoto. “Como eram só 16 carros por sessão, nossa arrecadação estava ficando em 10% da média que tínhamos antes da pandemia de Covid-19 – era pouco mas estava ajudando na sobrevivência”, pondera. Agora sem a lona – que havia sido comprada há seis meses, no valor de R$ 160 mil – o Circo Partage não tem como seguir trabalhando, nem mesmo no sistema de distanciamento social. Localizada na avenida Ângelo Gabriel Boff Guasseli (Rs 030), em Osório, a estrutura do circo vai precisar de concerto, uma vez que a compra de uma nova lona é uma realidade distante, destaca o proprietário.

Além da lona rasgada e das estruturas de ferro retorcidas, aparelhos e outros materiais de trabalho dos artistas foram danificados. “Atualmente, estamos com os artistas fazendo malabares nas sinaleiras e vendendo algodão doce e maçã do amor, para nos sustentarmos”, comenta Peixoto. Mas para reerguer a lona e a estrutura de ferro, o Circo Partage conta com a ajuda da sociedade, e está realizando uma vakinha eletrônica pela internet, no valor de R$ 30 mil.