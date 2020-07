Orla do Guaiba é fechada por 15 dias

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Foram necessárias medidas mais duras de restrição de circulação para que a população pare de frequentar parques e praças enquanto a disseminação do vírus Covid-19 estiver em ascensão na Capital. Nesta sexta-feira (04/07), o prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou durante uma live, o fechamento de parques cercados e a orla do Guaíba por 15 dias para evitar aglomerações. O prefeito avisa que as medidas são “um sinal muito forte aos porto-alegrenses”.

A extensão de 1,3 quilômetros da Orla foi isolada com gradil, cavaletes e fitas. Haverá vistoria ostensiva da Guarda Municipal durante as próximas duas semanas.

O decreto, que prevê ainda o fechamento de diversos setores do varejo, será publicado neste final de semana. A interdição iniciou pelo parque Moacyr Scliar na Orla do Guaíba à meia-noite de sexta-feira. De acordo com o prefeito, a ação visa conter a circulação de pessoas em razão da velocidade de ocupação de leitos de UTI na Capital.

Já os parques Germânia, Knijnik, Harmonia e Chico Mendes, que são cercados, foram fechados de forma permanente. “Mantivemos esses espaços abertos até então, mas agora precisamos da conscientização dos porto-alegrenses, para que fiquem em casa e saiam somente para o necessário”, destaca Marchezan. “Em relação aos parques abertos, haverá uma ampliação no efetivo de segurança e orientação para que as pessoas fiquem em casa”, informa o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Conforme balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na sexta-feira, a Capital acumula 106 óbitos desde que se iniciaram as ações de combate à pandemia e foram confirmados 92 novos casos de pacientes com a Covid-19 nas últimas 24 horas. No acumulado, são 3.816 confirmados e 8.846 em investigação.

Ao todo, as UTIs de Porto Alegre têm uma taxa de ocupação de 82%. Dos 709 leitos de UTI, 581 estão ocupados. Se o atual ritmo de hospitalizações for mantido, até o final do mês não haverá mais leitos disponíveis.