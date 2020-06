Brasil registra 552 mortes por Covid-19 em 24 horas e totaliza mais de 57 mil óbitos

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 552 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta domingo (28) o Ministério da Saúde. O total de óbitos contabilizados no País chega a 57.622.

No mesmo intervalo, foram notificados 30.476 novos casos de Covid-19. Com a atualização, 1.344.143 pessoas já foram contaminadas pelo vírus no Brasil, segundo país com mais casos e mortes por causa da doença.

A lista é liderada pelos Estados Unidos, com 2.504.175 infecções e 125.484 óbitos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças.