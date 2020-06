Estado tem 441 pessoas em UTIs com Covid-19 e SRAG

Em escalada no Rio Grande do Sul, com aumento expressivo de novos casos e óbitos, o novo coronavírus tem pressionado cada vez mais o sistema de saúde no Estado, exigindo das autoridades medidas mais duras de contenção da circulação de pessoas nas ruas. Nesta quarta-feira (24), o número de gaúchos internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) com diagnóstico confirmado, suspeita de Covid-19 ou outra Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) era de 441 - 429 em unidades para adultos e 12 em unidades pediátricas.