Prefeitura de Porto Alegre confirma 69º óbito por coronavírus

A prefeitura de Porto Alegre confirmou mais um óbito por Covid-19 na Capital. Nesta quarta-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou a 69ª morte pela doença.

Segundo as informações da pasta, a vítima é uma mulher de 70 anos, com histórico de hipertensão, diabetes e obesidade. Ela estava internada no Hospital São Lucas da PUCRS desde o dia 11 de junho e passou para a UTI no domingo (21). Na segunda-feira (22), o resultado para o exame do novo coronavírus veio positivo.

A capital gaúcha soma 1.868 casos confirmados da Covid-19. É a cidade com os maiores índices em todo o Rio Grande do Sul, que totaliza 20.864 infecções e 484 mortes.

A incidência da doença no Estado é de 183,4 a cada 100 mil habitantes, com taxa de mortalidade 4,3. Em Porto Alegre, os dados são de, respectivamente, 125,9 e 4,6.