RS registra 435 mortes por Covid-19 e mais de 20 mil casos da doença

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgou na tarde deste domingo (21) quatro novos óbitos por coronavírus, de residentes em Cruz Alta (homem, 77 anos), Pelotas (mulher, 51 anos), Porto Alegre (homem, 59 anos) e São Gabriel (mulher, 90 anos). Com mais uma morte confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, o total de óbitos por Covid-19 no Rio Grande do Sul chegou a 435.

Foram registrados 213 novos casos de Covid-19 no Estado, 20.449 mil casos confirmados e 15.741 pacientes recuperados.

A Prefeitura de Porto Alegre atualizou neste domingo os números do novo coronavírus em Porto Alegre. Conforme balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) até as 17h, o total de óbitos na Capital chegava a 66 desde que se iniciaram as ações de combate à pandemia. De acordo com a SMS, foram confirmados 136 novos casos de pacientes com a doença nas últimas 24 horas na Capital. No acumulado, são 2.774 confirmados e 5.369 em investigação.

No início da noite deste domingo, dos 627 leitos de UTI, 502 (80%) estavam ocupados e 93 (18,5%) eram por pacientes com diagnóstico da Covid-19.