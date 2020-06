O Rio Grande do Sul deve ultrapassar neste fim de semana, se for mantido o ritmo de crescimento, os 20 mil casos de Covid-19. Nesta sexta-feira (19), a pandemia chegou a 19,5 mil registros. A expectativa neste sábado (20) é para a divulgação dasHá grande chance de que, que impõe fechamento geral do comércio e restrições a serviços.