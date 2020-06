Com quase 90 casos de Covid-19 em UTIs, Marchezan aciona prefeitos da RMPA

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Porto Alegre evolui em ritmo crescente em casos de Covid-19 em UTIs. Na noite desta sexta-feira (19), o número chegou a 89 doentes, quase o dobro frente ao começo de junho. Grandes instituições como o Hospital Conceição estão com quase de 100% de lotação. A situação, que provocou o fechamento de setores no comércio, fez o prefeito Nelson Marchezan Júnior falar com prefeitos da Região Metropolitana.

O prefeito tentou fazer uma reunião com os gestores de localidades da RMPA, que depende muito do atendimento de hospitais da Capital, mas acabou não conseguindo. Marchezan advertiu que a velocidade da demanda de doentes é alimentada por infectados em Porto Alegre (pouco mais de 40% em leitos) e média de 60% vindos do entorno e interior.

Marchezan chegou a falar com os prefeitos de Viamão, Novo Hamburgo, Guaíba e Alvorada por telefone. Segundo um assessor, o contato serviu para falta da preocupação com a elevação de casos. As quatro cidades lideram em pacientes que estão em leitos de terapia intensiva na Capital.

Nessa quinta-feira (18), dos 76 casos, 31 eram de residentes porto-alegrenses e 45 de fora. Destes, 22 eram oriundos das quatro cidades. Novo Hamburgo já enfrenta ocupação de 100% dos seus leitos de UTIs.

Confira a tabela com pacientes nas UTIs de Porto Alegre nesta sexta (19)

No Conceição, eram 20 com o novo coronavírus e outros três com suspeita. Ocupação de mais de 93%. No Hospital de Clínicas (HCPA), eram 38 casos e dois suspeitos. O HCPA é o que tem mais vagas bloqueadas para a pandemia e o que tem maior crescimento e já assinalam mais de 82% de ocupação.

Dos privados, o Hospital Moinhos de Vento é o que tem mais internados, com dez casos. A crescente ocupação ganho nível mais alto desde o dia 12, sem baixar mais de 70 doentes.

Marchezan anunciou no dia 12 o retorno de restrições. A alegação é que, mantida a atual escalada de pacientes, as vagas específica para tratar infectados da pandemia se esgotam em julho. O que colocaria a Capital diante de um risco de colapso do sistema de saúde. O prefeito acabou cedendo a pressões e fechou bem menos estabelecimentos que pretendia.

A Capital alcançou 2.564 casos confirmados nesta sexta, com 64 óbitos até agora, em pouco mais de três meses do primeiro caso ser detectado na cidade.