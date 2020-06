Porto Alegre registra a 59ª morte de paciente com coronavírus

Porto Alegre registrou nesta quinta-feira (18) a 59ª morte pelo novo coronavírus. A vítima é um homem de 81 anos que estava internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição. O óbito ocorreu na quarta (17) foi confirmado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a secretaria, o homem era diabético e hipertenso. Ele estava internado desde o dia 3 de junho no hospital, sendo que desde o dia 7 na UTI.

O total de mortes por Covid-19 já chega a 388 no Rio Grande do Sul, com registro da doença em 358 municípios gaúchos. O número dee está próximo de bater a marca de 18 mil.