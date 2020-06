Assembleia e MP pedem Exército nas ruas para ajudar no combate ao coronavírus

O comandante militar do Sul, general Valério Stumpf Trindade, recebeu, na tarde desta quarta-feira (17), a visita do presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), e do procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen.

Ambos apresentaram ao militar a ideia de que o Exército leve seu contigente às ruas dos municípios do Estado para conscientizar a população sobre a necessidade da prevenção ao contágio pelo coronavírus, redobrando os cuidados básicos relacionados à doença, como o uso de máscaras, higienização das mãos e distância de aglomerações.

Para tal, os chefes da Assembleia e do Ministério Público (MP) sugerem uma cooperação entre as três instituições, contando com a “capilaridade para essa mobilização” de parte dos 50 mil homens que o Comando Militar do Sul (CMS) tem na região Sul, segundo Polo.

De acordo com o parlamentar, a ideia é levar a proposta a outros Poderes e instituições do Estado, além da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), para ampliar a ação, contando com o aval dos prefeitos gaúchos.