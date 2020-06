Com mais de 928 mil casos de covid, Brasil registra 1.338 mortes em 24 horas

Em novo recorde, o Brasil registrou mais de 37.278 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. No mesmo período, o País contabilizou 1.338 óbitos decorrentes da doença. No total, há 45.456 vítimas fatais e 928.834 diagnósticos, segundo dados do levantamento realizado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde.