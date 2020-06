RS ultrapassa 16 mil casos de Covid-19 e alcança 70% dos municípios gaúchos

O Rio Grande do Sul confirmou, nesta segunda-feira (15), mais dez óbitos relacionados à Covid-19 e registrou 793 novos casos da doença, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Somados aos casos divulgados pela prefeitura de Porto Alegre ainda não contabilizados pelo governo do Estado, o montante de casos chega a 16.164, com 360 mortes, em 350 municípios, o equivalente a 70% das cidades gaúchas (veja quadro abaixo).

O número estimado de pacientes recuperados da contaminação pelo novo coronavírus é de 12.613, 82% dos casos.

Os dez novos óbitos são de pessoas residentes em Alegrete, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, General Câmara, Hulha Negra, Mariana Pimentel, Nova Petrópolis, Tiradentes do Sul e Porto Alegre – com dois casos. A Capital gaúcha, aliás, chegou nesta segunda a 57 óbitos pela Covid-19, com duas novas vítimas que não haviam sido contabilizadas pela SES: uma mulher de 74 anos e outra de 71 anos.

Já os 793 novos registros da Covid-19 nesta segunda-feira são originários de 125 municípios gaúchos, dos quais oito cidades tiveram entre 20 e 40 novos casos. No entanto, as cidades com mais notificações confirmadas pela SES foram Passo Fundo, com 78 registros; Santa Maria, com 63; e Porto Alegre, com 44.