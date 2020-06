Porto Alegre chega a 54 mortes pelo novo coronavírus

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Porto Alegre registrou nesta segunda-feira (15) a 54ª morte pelo novo coronavírus. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A vítima era uma mulher de de 67 anos que estava internada na UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição desde o dia 4 de junho.

A secretaria informou que a paciente tinha histórico de hipertensão, hipertireoidismo e diabetes e testou positivo para o vírus.

Agora, já são 351 mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul. O total de casos confirmados é de 15.430 no Estado. A doença está em 345 municípios gaúchos.