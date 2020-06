Saúde: País registra 612 mortes por covid-19 em 24 horas; total de óbitos vai a 43.332

O Ministério da Saúde informou neste domingo (14) que foram registradas 612 mortes e 17.110 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no País. No total, o Brasil soma 43.332 óbitos e 867.624 contaminados. O país é o segundo em casos e mortes por covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.