Rio Grande do Sul chega a 350 óbitos pela Covid-19 e já registra 15,4 mil casos

O Rio Grande do Sul chegou neste domingo a 15.430 casos confirmados do novo covonavírus. A pandemia já está presente em 345 municípios do Estado.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) foram notificados seis novos óbitos neste domingo, elevando total de vítimas fatais no Estado para 350. As vítimas fatais de ontem residiam nas cidades de Porto Alegre (um homem de 49 anos), Vacaria (um homem de 73 anos), Santa Maria (uma mulher de 74 anos), Palmeira das Missões (uma mulher de 59 anos), Passo Fundo (uma mulher de 82 anos) e Osório (uma mulher de 62 anos).

A mortalidade da Covid-19 entre os gaúchos é de 3,1 óbitos por cada 100 mil habitantes. A SES-RS aponta 12.233 pacientes já se recuperaram da doença. Com 2.122 casos, Porto Alegre é a cidade onde mais pessoas se contaminaram, seguida de Lajeado, com 1.509 casos. Na sequência, vem Passo Fundo, com 1.120 casos confirmados.

No Estado, eram 233 pessoas em UTIs em razão da doença, além de 167 com suspeita de Covid-19 ou outra síndrome respiratória. Os 1.975 leitos intensivos contavam com 1.358 pessoas (ocupação de 68,8%).

No Brasil, o número de casos confirmados da doença chegou a 867.624 neste domingo. O total de vítimas fatais é de 43.332, com 612 novas mortes registradas. Os finais de semana, assim como as segundas-feiras, costumam registrar um número menor de casos e óbitos em razão da diminuição nas equipes que trabalham nos estados. Com letalidade de 5% a doença tem uma mortalidade de 20,6[óbitos por 100 mil habitantes no País.