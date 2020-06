RS terá incremento de leitos de UTI e respiradores para pacientes com Covid-19

A bancada federal gaúcha confirmou, nesta quinta-feira (11), a liberação, por parte do Ministério da Saúde, de 584 leitos de UTI para 44 hospitais do Estado e de 130 respiradores. Segundo o coordenador da bancada, deputado Giovani Cherini (PL), a habilitação dos leitos e o repasse dos equipamentos atendem demandas do governo do Estado e foram viabilizados com a intermediação dos parlamentares.

Cherini informou que o ministro Eduardo Pazzuelo, por meio de telefonema na manhã desta quarta-feira, anunciou ainda liberação de respiradores para o Rio Grande do Sul- um total de 130 confirmados pelo governo estadual-, que deverão chegar na próxima semana. "Finalmente teremos uma quantidade importante de respiradores chegando o Estado. É uma ação forte dos 31 deputados federais e dos três senadores para ajudar neste momento de pandemia", disse Cherini.

Os equipamentos se somarão aos 85 respiadores consertados em ação coordenada pelo Executivo estadual, e disponibilizados para a recuperação de pacientes com Covid-19. Em live realizada no início da tarde, o governador Eduardo Leite ressaltou a importante mobilização, que integrou sociedade civil e iniciativa privada para recuperação dos respiradores. Mutios deles, inclusive, estavam estragados nas dependências das instituições de saúde.

Por iniciativa da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, os equipamentos foram mapeados no final de março e repassados para manutenção. São respiradores beira leito, para uso nas UTIs, e de transporte, que garantem a assitência dos pacientes até a chegada ao leito. O material ampliará a capacidade de atendimentos nas UTIs gaúchas.

Segundo Leite, o conserto de cada equipamento, já em pleno funionamento, custou em média R$ 4,7 mil. Por conta do alto valor dos respiradores no mercado e a falta de garantia de entrega pelos fabricantes, o governo estadual optou por não efetuar a compra dos aparelhos. "Buscamos outros caminhos para garantir o atendimento à população, sempre prezando pela boa aplicação do dinheiro público", destacou.

Do total de respiradores disponíveis no Estado para atendimento, 36% estão em uso no momento, segundo dados do Palácio Piratini.